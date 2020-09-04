Министр обороны Азербайджана настоял на проведении в 2020 году «Кубка моря», несмотря на пандемию - Цаликов

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Азербайджана Керим Велиев вручили награды победителям конкурса "Кубок моря" Армейских международные игр.
Первое место в этом году разделили команды Азербайджана и России, набрав одинаковое количество баллов.
Замглавы российского военного ведомства назвал организацию соревнований "блестящей" и поблагодарил за это министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
"Министр обороны Азербайджана был инициатором и настоял на том, чтобы "Кубок моря", несмотря на вызовы, связанные с пандемией или ещё с какими- то иными рисками, этот важнейший с точки зрения дружбы и братства между вооружёнными силами Азербайджанской республики и Российской Федерации праздник состоялся", - сказал Цаликов.
"Да, это соревнование. Да, в нем победили сегодня одновременно две команды. Это знаково, потому что в сегодняшнем соревновании не оказалось проигравших", - продолжил российский замминистра.
По его словам, команды показали высокие результаты.
"Они, конечно, показали состояние боевой готовности наших вооруженных сил. Но показали в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия", - отметил Цаликов.
Он пожелал морякам, чтобы им не пришлось демонстрировать своё мастерство нигде, кроме соревнований.
В свою очередь, Велиев подчеркнул, что игры готовят военных к будущим свершениям в армейских делах. Он отметил высокий уровень профессионализма военных двух стран.«Команды проявили себя с лучше стороны, набрав одинаковое количество баллов. Для нас это очень и очень важно, что в конечно счете, как говорится, победила дружба», - сказал замминистра обороны Азербайджана.
А.Азизов
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