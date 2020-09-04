Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 04.09.2020 11:52

Министр обороны Азербайджана настоял на проведении в 2020 году «Кубка моря», несмотря на пандемию - Цаликов

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Азербайджана Керим Велиев вручили награды победителям конкурса "Кубок моря" Армейских международные игр.

Первое место в этом году разделили команды Азербайджана и России, набрав одинаковое количество баллов.

Замглавы российского военного ведомства назвал организацию соревнований "блестящей" и поблагодарил за это министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

"Министр обороны Азербайджана был инициатором и настоял на том, чтобы "Кубок моря", несмотря на вызовы, связанные с пандемией или ещё с какими- то иными рисками, этот важнейший с точки зрения дружбы и братства между вооружёнными силами Азербайджанской республики и Российской Федерации праздник состоялся", - сказал Цаликов.

"Да, это соревнование. Да, в нем победили сегодня одновременно две команды. Это знаково, потому что в сегодняшнем соревновании не оказалось проигравших", - продолжил российский замминистра.

По его словам, команды показали высокие результаты.

"Они, конечно, показали состояние боевой готовности наших вооруженных сил. Но показали в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия", - отметил Цаликов.

Он пожелал морякам, чтобы им не пришлось демонстрировать своё мастерство нигде, кроме соревнований.

В свою очередь, Велиев подчеркнул, что игры готовят военных к будущим свершениям в армейских делах. Он отметил высокий уровень профессионализма военных двух стран.«Команды проявили себя с лучше стороны, набрав одинаковое количество баллов. Для нас это очень и очень важно, что в конечно счете, как говорится, победила дружба», - сказал замминистра обороны Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Провокация Еревана в июле границе была направлена на ухудшение отношений Азербайджана со странами СНГ – Гасанов Лукашенко: если кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем План российско-армянского военного сотрудничества на 2020 год включает свыше 60 совместных мероприятий - Шойгу Нагорно-карабахский конфликт основная угроза стабильности в регионе –замминистра обороны Азербайджана Рахманов сообщил об утверждении экс-главкома ВМФ вице-президентом ОСК по военному кораблестроению Замминистра обороны Азербайджана примет в Москве участие в Конференции по международной безопасности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]