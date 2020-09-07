Саакашвили своим приездом в Грузию не сможет подорвать избирательную кампанию - премьер Гахария

Визит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не сможет дестабилизировать ситуацию в стране, заявил глава грузинского правительства Георгий Гахария на брифинге в понедельник.
"Еще раз повторю, пусть приезжает, но никто не сможет повлиять на стабильность страны, и поставить под вопрос проведение выборов в мирной и спокойной обстановке", - сказал Гахария.
Несмотря на пандемию коронавируса, выборам в парламент Грузии 31 октября ничего не помешает, подчеркнул премьер-министр.
Ранее в понедельник представитель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что Политсовет партии решил выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.
Вашадзе также заявил, что вечером в понедельник Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию.
Решением суда Грузии бывший президент страны заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа своим указом назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября.
Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 партий.
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