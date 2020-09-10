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10.09.2020 17:40

Сейм Литвы призывает не допустить вмешательства Москвы в дела Минска

Литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Белоруссии и оградить эту республику от попыток России определять ее политику.

За такую резолюцию единогласно выступил 91 член сейма, среди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

В документе депутаты называют президента Белоруссии Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Также парламентарии призывают Россию не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Белоруссии, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Обращаясь к международной общественности, сейм считает возможным предложить белорусскому народу и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.

Более месяца в Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер страны Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы фальсифицированными.

Власти задерживают участников акций протеста, отправляют их под суд, используют против них насилие. В связи с этим Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]