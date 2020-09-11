В Москве проходит акция в защиту памятника культуры, который хочет снести ГК Ташир бизнесмена Карапетяна

В Москве 10 сентября прошла акция против реализации проекта строительства офисно-торгового центра со стороны ГК «Ташир», принадлежащей Самвелу Карапетяну, сообщает телеграмм-канал «Readovka».
«На Краснопресненской набережной проходит эффектная акция в защиту памятника культуры, на месте которого готовится застройка. Жители растянули двухсотметровый флаг около ТЭЦ "Трехгорная мануфактура". Они выступают против варварской политики крупнейшего девелопера Москвы – ГК «Ташир», славящегося своими скандальными проектами», - отмечает Readovka.
Канал подчеркивает, что застройщик обещал реконструировать памятник культурного значения, однако на деле лишил 6 из 7 его зданий охранного статуса, чтобы возвести на его месте очередной офисно-торговый центр.
«Мэрия не вмешивается и даже защищает застройщика, поэтому местным приходится выдумывать все новые и новые способы, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения нашей истории», - подчеркивает канал.
ГК «Ташир» действует в РФ с 1999 года.
А.Азизов
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