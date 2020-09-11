Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.09.2020 14:30

В Москве проходит акция в защиту памятника культуры, который хочет снести ГК Ташир бизнесмена Карапетяна

В Москве 10 сентября прошла акция против реализации проекта строительства офисно-торгового центра со стороны ГК «Ташир», принадлежащей Самвелу Карапетяну, сообщает телеграмм-канал «Readovka».

«На Краснопресненской набережной проходит эффектная акция в защиту памятника культуры, на месте которого готовится застройка. Жители растянули двухсотметровый флаг около ТЭЦ "Трехгорная мануфактура". Они выступают против варварской политики крупнейшего девелопера Москвы – ГК «Ташир», славящегося своими скандальными проектами», - отмечает Readovka.

Канал подчеркивает, что застройщик обещал реконструировать памятник культурного значения, однако на деле лишил 6 из 7 его зданий охранного статуса, чтобы возвести на его месте очередной офисно-торговый центр.

«Мэрия не вмешивается и даже защищает застройщика, поэтому местным приходится выдумывать все новые и новые способы, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения нашей истории», - подчеркивает канал.

ГК «Ташир» действует в РФ с 1999 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Газпром создает единого оператора геологоразведки "Газпром недра" VTB Commodities Trading отказался от иска к Антипинскому НПЗ о договоре поставки нефтепродуктов Facebook удалил несколько десятков аккаунтов российской компании, подозреваемой в сборе персональной информации Власти Южной Кореи запретили заходить в порты страны судам российской компании "Гудзон" из-за санкций США - судовладелец "Лаборатория Касперского" обжалует отказ суда США по иску против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствах Русагротранс и Азербайджанские железные дороги создали совместного оператора зерновозов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]