Население Азербайджана в январе-августе сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,8%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 24 млрд 564,3 млн манатов, что на 1,8% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 13 млрд 287,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2019 года на 3,3%), непродовольственных товаров – 11 млрд 276,6 млн манатов (спад на 6,9%).
По данным комитета, за отчетный период 48,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,2% - на напитки и табачные изделия, 14,6% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,5% - электроприборы и мебель, 5,4% - автомобильное топливо, 1,8% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,8% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 22,8% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 50,8% - частными предпринимателями и 26,4% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-августом 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 8,9% для предприятий и для частных предпринимателей - на 1,1%, на рынках и ярмарках - сократился на 13,7%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2020 года составили 166,7 манат, на покупку непродовольственных товаров – 141,4 манат.
Н.Аббасова
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