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Макроэкономика 11.09.2020 15:21

Население Азербайджана в январе-августе сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,8%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 24 млрд 564,3 млн манатов, что на 1,8% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 13 млрд 287,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2019 года на 3,3%), непродовольственных товаров – 11 млрд 276,6 млн манатов (спад на 6,9%).

По данным комитета, за отчетный период 48,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,2% - на напитки и табачные изделия, 14,6% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,5% - электроприборы и мебель, 5,4% - автомобильное топливо, 1,8% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,8% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 22,8% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 50,8% - частными предпринимателями и 26,4% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-августом 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 8,9% для предприятий и для частных предпринимателей - на 1,1%, на рынках и ярмарках - сократился на 13,7%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2020 года составили 166,7 манат, на покупку непродовольственных товаров – 141,4 манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]