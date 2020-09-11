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11.09.2020 17:55

США скоро подготовят санкции против Беларуси и консультируются по этому вопросу с ЕС - госдеп

Американская администрация работает над составлением санкционного списка по Беларуси и в скором времени будет готова его объявить, заявил в пятницу первый замгоссекретаря США Стивен Биган.

По сообщению американских СМИ, он пояснил, что Вашингтон объявит об ограничительных мерах "в очень недалеком будущем".

По словам Бигана, речь пойдет о персональных санкциях, причем США и ЕС в связи с этим "обмениваются информацией о ряде людей".

Говоря о возможности перехода в дальнейшем на санкции против компаний или секторальные санкции, Биган пояснил: "Мы не хотим, чтобы граждане Белоруссии страдали от дополнительных ограничительных мер. Мы пойдем на них лишь если это будет совершенно необходимо".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]