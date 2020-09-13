Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев - СМИ

Самолеты сил арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии совершили в воскресенье налет на объекты йеменских повстанцев-хуситов, сообщил телеканал Al Arabiya.

В сообщении отмечается, что в результате удара на авиабазе аль-Дулайми были уничтожены четыре беспилотника, которые хуситы используют для атак на Саудовскую Аравию.

Ударам подверглись также казармы хуситов, центр по производству оружия.

О потерях не сообщается.