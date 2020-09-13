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Дальнее зарубежье 13.09.2020 12:04

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев - СМИ

Самолеты сил арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии совершили в воскресенье налет на объекты йеменских повстанцев-хуситов, сообщил телеканал Al Arabiya.

В сообщении отмечается, что в результате удара на авиабазе аль-Дулайми были уничтожены четыре беспилотника, которые хуситы используют для атак на Саудовскую Аравию.

Ударам подверглись также казармы хуситов, центр по производству оружия.

О потерях не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, АВИАНАЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]