Азербайджан в январе-августе поставил в Украину нефти почти на $200 млн

Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 901,526 тыс. тонн.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Государственной таможенной службы, за отчетный период сырье импортировано на сумму $293,75 млн (рост на 17,7%). В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,827 млн (68,03% общего объема импорта), США - на $48,338 млн (16,46%), Ливии - на $45,555 млн (15,51%), других стран - $0,03 млн (0,01%).
Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-августе 2020 года и в 2019 году не осуществляла.
А.Азизов
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