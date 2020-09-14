Азербайджан в январе-августе поставил в Украину нефти почти на $200 млн

Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 901,526 тыс. тонн.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Государственной таможенной службы, за отчетный период сырье импортировано на сумму $293,75 млн (рост на 17,7%). В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,827 млн (68,03% общего объема импорта), США - на $48,338 млн (16,46%), Ливии - на $45,555 млн (15,51%), других стран - $0,03 млн (0,01%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-августе 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

А.Азизов





