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ТЭК 14.09.2020 16:26

Азербайджан в январе-августе поставил в Украину нефти почти на $200 млн

Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 901,526 тыс. тонн.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Государственной таможенной службы, за отчетный период сырье импортировано на сумму $293,75 млн (рост на 17,7%). В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,827 млн (68,03% общего объема импорта), США - на $48,338 млн (16,46%), Ливии - на $45,555 млн (15,51%), других стран - $0,03 млн (0,01%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-августе 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

А.Азизов



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]