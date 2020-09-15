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Финансы 15.09.2020 10:14

Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-июне превысило $151 млн – ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в январе-июне 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 16%, тогда как денежные переводы за рубеж увеличились на 15%, положительное сальдо по переводам составило $151,1 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«В январе-июне 2020 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $372,4 млн, что на 16% меньше показателя первого полугодия 2019 года», - отметили в ЦБ.

При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 15% - до $221,3 млн.

Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан на 68,3% превысил объем денежных переводов за рубеж.

В результате, положительное сальдо по денежным переводам за отчетный период составило $151,1 млн против $267,6 млн годом ранее (спад на 43,5%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ, САЛЬДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]