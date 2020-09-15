Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) позитивно оценила макроэкономическую ситуацию в Грузии, а также мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил Минфин республики по итогам состоявшейся в онлайн-формате заключительной встречи с представителями миссии.
Миссия МВФ во главе с Мерседес Верой-Мартин в течение недели проводила видеоконференции с руководством Национального банка, Минфина, Минэкономразвития и других ведомств экономического блока правительства Грузии, во время которых была проанализирована макроэкономическая ситуация в стране, ход выполнения программы сотрудничества в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
В частности, стороны детально обсудили осуществляемые в Грузии реформы в сфере фискальной и монетарной политики, антикризисную политику правительства по преодолению последствий COVID-19, основные параметры, закладываемые в проект бюджета-2021. Особое внимание было уделено дополнительной бюджетной помощи в размере $200 млн, выделенной Грузии фондом в рамках программы EFF.
По информации Минфина Грузии, на заключительной встрече с экспертами фонда особо подчеркивалась важность "сохранения экономической устойчивости, которая со следующего года должна будет способствовать оздоровлению и быстрому восстановлению экономики".
"До конца текущего года МВФ проведет еще один обзор экономической ситуации в стране. Оценочная миссия продолжит работу в октябре", - говорится в сообщении.
МВФ ожидает, что ВВП Грузии в этом году снизится на 4%, а в 2021 году экономический рост составит 3%. Правительство страны в июне скорректировало госбюджет на 2020 год, параметры которого из-за пандемии коронавируса были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.
Как сообщалось, МВФ в апреле 2017 года утвердил для Грузии трехлетнюю программу EFF, предусматривающую поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (около $291,5 млн) по итогам полугодовых обзоров. В декабре 2019 года после пятого обзора стране был выделен очередной, шестой, транш в размере 30 млн SDR ($41,4 млн). Тогда же исполнительный совет МВФ одобрил продление программы EFF на один год - до 11 апреля 2021 года.
В начале мая 2020 года исполнительный совет МВФ в рамках данной программы выделил Грузии дополнительно $200 млн для смягчения удара от COVID-19. В целом по программе EFF стране будет доступен финансовый пакет в размере 327 млн SDR (около $448 млн).
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