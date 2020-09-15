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Внутренняя политика 15.09.2020 19:10

В Азербайджане подготовят новый Нацплан по борьбе с коррупцией

Комиссия по борьбе с коррупцией приняла решение о разработке нового Национального плана действий.

Первое заседание комиссии в новом составе состоялось во вторник в формате видеоконференции, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По итогам заседания комиссии принято решение о разработки нового Национального плана действий по борьбе с коррупцией.

Кроме этого, на заседании были обсуждены предложения по борьбе с коррупцией в местных органах исполнительной власти, принято решение о создании при комиссии трех рабочих групп – по совершенствованию законодательства; образованию и просвещению; по борьбе с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

На заседании также был утвержден состав делегаций Азербайджана в Группе по противодействию коррупции Совета Европы (GRECO) и в рамках Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Комиссию по борьбе с коррупцией возглавляет глава Администрации президента Самир Нуриев.

А.Азизов

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]