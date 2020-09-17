Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию о ситуации в Беларуси с осуждением власти и с поддержкой оппозиции, в документе содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.
Европарламент "решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко; призывает Совет (ЕС) безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий".
ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС "изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".
Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.
Европейские депутаты назвали состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", "не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий".
Европарламент, говорится в резолюции, "поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа; повторяет в этой связи призывы белорусского народа к организации как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, в первую очередь БДИПЧ ОБСЕ, и в соответствии с международно признанными стандартами".
ЕП "приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон".
Депутаты требуют "немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний", "немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных".
Кроме того, они настаивают "на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток".
Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС "оказать помощь демократической оппозиции в Белоруссии, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской". Резолюция "констатирует, что многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом Белоруссии".
Европарламент "требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров и настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений".
Евродепутаты заявляют о "полной поддержке белорусских рабочих и независимых профсоюзов", они "призывают белорусские власти и работодателей уважать основные права белорусских рабочих на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий".
ЕС должен оказывать финансовую поддержку организациям гражданского общества, "одновременно отказываясь от любого финансирования правительства и контролируемых государством проектов".
Европарламент "призывает государства-члены ЕС облегчить и ускорить создание гуманитарного коридора и процедуры получения виз для тех, кто покидает Белоруссию по политическим причинам или для тех, кому требуется медицинская помощь в результате насилия, совершенного в отношении них, и предложить им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь; призывает (Европейскую) комиссию незамедлительно приступить к эффективной реализации финансовой помощи ЕС для поддержки гражданского общества и жертв репрессий и мобилизовать больше ресурсов для их физической, психологической и материальной поддержки".
ЕП "осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Белоруссии, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Белоруссии; призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Белоруссии; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Белоруссии, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, в том числе с российскими властями".
Европарламент "выражает сожаление по поводу того, что Белоруссия уже загрузила ядерное топливо в первый реактор Островецкой атомной электростанции и планирует начать производство энергии в ноябре 2020 года, не выполняя в полной мере рекомендации по стресс-тестам".
Среди других мер, депутаты называют прием белорусов, ищущих убежища в ЕС, учреждение программы стипендий для студентов, отчисленных из белорусских университетов, финансовую и академическую поддержку белорусских ученых, отзыв решения национальных федераций о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.
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