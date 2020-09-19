Великобритания, Франция и Германия заявили, что санкции против Ирана восстановлены не будут

Великобритания, Франция и Германия подтвердили свою позицию о том, что санкции ООН против Ирана, снятые после подписания соглашения по иранскому атому от 2015 года, вопреки требованию США не будут возобновлены после 20 сентября.
Об этом три страны написали в письме председателю Совета безопасности ООН, где указали, что любое решение или действие, принятое для повторного введения санкций ООН "не будет иметь юридической силы", как и инициированный Соединенными Штатами процесс восстановления санкций, поскольку они вышли из ядерной сделки в 2018 году.
"Мы неустанно работали над сохранением ядерного соглашения и по-прежнему привержены этому", - подчеркивается в письме.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в августе, что он инициировал в СБ ООН 30-дневный процесс, ведущий к возобновлению санкционного режима в отношении Ирана. Вашингтон считает, что санкции будут возобновлены 20 сентября.
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