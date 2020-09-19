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Регион 19.09.2020 10:10

Великобритания, Франция и Германия заявили, что санкции против Ирана восстановлены не будут

Великобритания, Франция и Германия подтвердили свою позицию о том, что санкции ООН против Ирана, снятые после подписания соглашения по иранскому атому от 2015 года, вопреки требованию США не будут возобновлены после 20 сентября.

Об этом три страны написали в письме председателю Совета безопасности ООН, где указали, что любое решение или действие, принятое для повторного введения санкций ООН "не будет иметь юридической силы", как и инициированный Соединенными Штатами процесс восстановления санкций, поскольку они вышли из ядерной сделки в 2018 году.

"Мы неустанно работали над сохранением ядерного соглашения и по-прежнему привержены этому", - подчеркивается в письме.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в августе, что он инициировал в СБ ООН 30-дневный процесс, ведущий к возобновлению санкционного режима в отношении Ирана. Вашингтон считает, что санкции будут возобновлены 20 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ИРАН, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]