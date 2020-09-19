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Регион 19.09.2020 15:40

Около 1 тыс. иностранных военных примут участие в стратегических маневрах "Кавказ-2020" - Минобороны РФ

Торжественная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" состоялась в субботу на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщил департамент информации Минобороны РФ.

"В торжественном построении приняли участие военнослужащие воинских контингентов Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. От Вооруженных сил РФ в мероприятиях был задействован личный состав подразделений соединений и воинских частей Южного военного округа", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

СКШУ "Кавказ-2020" пройдет с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на территории Южного военного округа.

"Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего - до 1 тыс. иностранных военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что в учении "Кавказ-2020" предполагается задействовать около 80 тыс. человек, включая части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и подразделения Росгвардии и МЧС.

"Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, в практических действиях войск на полигонах задействуют до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

"В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ, КАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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