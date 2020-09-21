НС управляющей компании по агрострахованию состоит из 6 человек

ОАО «Совместная страховая компания по аграрному страхованию» прошла государственную регистрацию, сообщает газета Vergiler.
Согласно сообщению, компания прошла госрегистрацию 31 августа 2020 года. Официальным представителем компании является Азер Керимов.
В состав Наблюдательного совета компании вошли шесть человек – Вугар Гусейнли, Фуад Садыгов, Фарид Идаятов, Эльдар Аббасзаде, Анар Насирли и Пярвиз Сафаров.
Как сообщалось ранее, уставный капиталОАО «Совместная страховая компания по аграрному страхованию» составляет 2 млн 187,5 тыс. манатов, доля каждого учредителя - 312,5 тыс. манатов.
Учредителями компании являются 7 страховых компаний, действующих в Азербайджане: PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Meqa Sigorta, Xalq Sigorta, AzSigorta, Baki Sigorta и Azerbaycan Senaye Sigorta.
При этом в дальнейшем акционерами компании могут стать и другие страховые компании.
После решения всех организационных вопросов компания подаст обращение в Центральный банк для получения лицензии на деятельность.
В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.
Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.
А.Мамедов
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