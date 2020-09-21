Возобновление добычи нефти в Ливии - один из важных приоритетов ЕС в этой стране, заявил Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул важность восстановления нефтедобычи в Ливии, отнеся этот вопрос к одному из главных приоритетов Евросоюза в ливийском процессе нормализации.
"Мы хотим мобилизовать все наши усилия, чтобы положить конец блокировке добычи нефти в стране", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.
По его словам, потери страны от этого составляют около 10 млрд долларов. И ЕС должен оказать Ливии помощь, чтобы изменить такую тенденцию.
"Страна теряет ресурсы. В больших городах больше не обеспечивается подача электричества и водоснабжения", - отметил Боррель.
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил в понедельник "Интерфаксу" о необходимости справедливого распределения доходов от нефти между противоборствующими сторонами в Ливии.
"Нужны какие-то взаимные гарантии между пока еще конфликтующими ливийскими сторонами. Это один из важнейших вопросов, который нашел свое отражение в решениях Берлинского саммита и в резолюции СБ ООН 2510", - сказал Богданов в интервью агентству.
Как подчеркнул замминистра, "мы за то, чтобы доходы от нефти шли на благо всего ливийского народа".
"Ливийцам надо договариваться между собой о том, как возобновлять экспорт нефти, справедливо распределять доходы. Мы, конечно, это тоже обсуждаем и с ливийцами, и с ООН. Это тема самих ливийцев, мы же не можем вмешиваться в их внутренние дела, говорить, как они должны распределять доходы от нефти", - сказал спецпредставитель президента РФ.
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