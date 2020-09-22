Генсек ООН видит риск возобновления конфликта в Ливии

Обстановка в Ливии стабилизировалась, однако в стране остается много наемников и вооружений, и потому есть риск возобновления боевых действий, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В Ливии боевые действия стихли, однако масштабное увеличение числа наемников и наращивание вооружений - что является вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности - свидетельствуют о том, что риск возобновления конфронтации остается высоким", - сказал Гутерриш во вторник на Генассамблее ООН.

"Мы все должны сообща работать над заключением эффективного соглашения о прекращении огня и возобновлением внутриливийских политических переговоров", - добавил генсек.