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Дальнее зарубежье 22.09.2020 22:18

Генсек ООН видит риск возобновления конфликта в Ливии

Обстановка в Ливии стабилизировалась, однако в стране остается много наемников и вооружений, и потому есть риск возобновления боевых действий, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В Ливии боевые действия стихли, однако масштабное увеличение числа наемников и наращивание вооружений - что является вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности - свидетельствуют о том, что риск возобновления конфронтации остается высоким", - сказал Гутерриш во вторник на Генассамблее ООН.

"Мы все должны сообща работать над заключением эффективного соглашения о прекращении огня и возобновлением внутриливийских политических переговоров", - добавил генсек.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]