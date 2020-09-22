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Регион 22.09.2020 22:51

США не имеют права добиваться восстановления санкций против Ирана - Макрон

Администрация США не имеет права добиваться восстановления санкций ООН против Ирана, так как ранее вышла из соглашения с этой страной по атому, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США не могут активировать этот механизм, так как вышли из соглашения", - сказал он на Генассамблее ООН. Макрон добавил, что компромиссы с США по этому вопросу невозможны.

Администрация США добивается от ООН восстановления всех санкций против Ирана, так как считает, что иранские власти не выполняют условия заключенного с "шестеркой" международных посредников соглашения по мирному атому. Однако почти все остальные члены СБ ООН считают, что Вашингтон не имеет права добиваться таких санкций, поскольку еще в 2018 году по собственной воле вышел из соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]