США не имеют права добиваться восстановления санкций против Ирана - Макрон

Администрация США не имеет права добиваться восстановления санкций ООН против Ирана, так как ранее вышла из соглашения с этой страной по атому, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США не могут активировать этот механизм, так как вышли из соглашения", - сказал он на Генассамблее ООН. Макрон добавил, что компромиссы с США по этому вопросу невозможны.

Администрация США добивается от ООН восстановления всех санкций против Ирана, так как считает, что иранские власти не выполняют условия заключенного с "шестеркой" международных посредников соглашения по мирному атому. Однако почти все остальные члены СБ ООН считают, что Вашингтон не имеет права добиваться таких санкций, поскольку еще в 2018 году по собственной воле вышел из соглашения.