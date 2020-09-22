Алиев и Зеленский подтвердили курс на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора во вторник обсудили конкретные шаги для расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, АПК и др. направлениях.

«22 сентября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Главы государств говорили о работе, проводимой в Украине и Азербайджане в области борьбы с пандемией. В ходе беседы Зеленский сообщил, что в новой стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан указан как стратегический партнер. В свою очередь, Алиев отметил, что Украина для Азербайджана также является стратегическим партнером», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Главы государств выразили взаимную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора была отмечена необходимость предпринять конкретные шаги для расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, авиастроения, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной и спортивной сферах», - подчеркивается в информации.

Алиев также проинформировал Зеленского о военных провокациях Армении против Азербайджана.

А.Ахмедова