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Внешняя политика 22.09.2020 23:09

Алиев и Зеленский подтвердили курс на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора во вторник обсудили конкретные шаги для расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, АПК и др. направлениях.

«22 сентября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Главы государств говорили о работе, проводимой в Украине и Азербайджане в области борьбы с пандемией. В ходе беседы Зеленский сообщил, что в новой стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан указан как стратегический партнер. В свою очередь, Алиев отметил, что Украина для Азербайджана также является стратегическим партнером», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Главы государств выразили взаимную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора была отмечена необходимость предпринять конкретные шаги для расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, авиастроения, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной и спортивной сферах», - подчеркивается в информации.

Алиев также проинформировал Зеленского о военных провокациях Армении против Азербайджана.

А.Ахмедова

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Тэги: АЛИЕВ, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]