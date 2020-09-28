Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 сентября ЦБА установил 1,9775 манат/1EUR (25 сентября - 1,9837 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 сентября установил 0,0217 манат/1RUB (25 сентября - 0,0221 манат/1RUB).

А.Мамедов