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30.09.2020 14:29

Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”

Стартует 16-й сезон “Breyn Rinq”, самого интересного и рейтингового интеллектуального соревнования в стране, при генеральном спонсорстве “Nar”. “Nar”, всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 8 лет является главным спонсором конкурса “Breyn Rinq”. В этом сезоне к борьбе присоединились 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Конкурс будет транслироваться по телеканалу «İctimai» каждую пятницу в 19:50.

Особенность сезона этого года в том, что соревнования должны проводится в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждом выпуске соревноваться будут всего две команды без участия зрителей. Кроме того, каждый член команды и сотрудники, участвующие в соревнованиях, перед съемками должны пройти тест на COVID-19.

Отметим, что победители кубка “Bilik” и кубка “Nar”, учрежденного “Nar”, получают право бороться за звание чемпиона Азербайджана. В этом сезоне команды разыграют кубок “Bilik”. Команда, выигравшая кубок “Bilik”, сразится с командой “Nar”, выигравшей кубок “Nar” в прошлом сезоне, за звание чемпиона Азербайджана по “Breyn Rinq 2020”.

Ознакомиться с другими проектами “Nar”, направленными на развитие образования, можно пройдя по ссылке.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]