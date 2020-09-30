Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”

Стартует 16-й сезон “Breyn Rinq”, самого интересного и рейтингового интеллектуального соревнования в стране, при генеральном спонсорстве “Nar”. “Nar”, всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 8 лет является главным спонсором конкурса “Breyn Rinq”. В этом сезоне к борьбе присоединились 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Конкурс будет транслироваться по телеканалу «İctimai» каждую пятницу в 19:50.
Особенность сезона этого года в том, что соревнования должны проводится в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждом выпуске соревноваться будут всего две команды без участия зрителей. Кроме того, каждый член команды и сотрудники, участвующие в соревнованиях, перед съемками должны пройти тест на COVID-19.
Отметим, что победители кубка “Bilik” и кубка “Nar”, учрежденного “Nar”, получают право бороться за звание чемпиона Азербайджана. В этом сезоне команды разыграют кубок “Bilik”. Команда, выигравшая кубок “Bilik”, сразится с командой “Nar”, выигравшей кубок “Nar” в прошлом сезоне, за звание чемпиона Азербайджана по “Breyn Rinq 2020”.
Ознакомиться с другими проектами “Nar”, направленными на развитие образования, можно пройдя по ссылке.
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