ВС Армении в ходе боевых действий на линии соприкосновения начали применять тактический ракетный комплекс "Точка-У", сообщает министерство обороны Азербайджана.
"Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались" - подчеркивает оборонное ведомство.
A.Aзизов
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