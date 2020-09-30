ВС Армении в ходе боевых действий на линии соприкосновения начали применять тактический ракетный комплекс "Точка-У", сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались" - подчеркивает оборонное ведомство.

A.Aзизов