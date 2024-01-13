Пашинян предлагает Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.
"(...) Сейчас могу предложить следующее - давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями", - сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии "Гражданский договор".
По его словам, этим документом Армения и Азербайджан получат возможность взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.
Он отметил также, что Ереван предлагает Баку подписать такое соглашение о мире, которое сделало бы невозможным начало новой войны.
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