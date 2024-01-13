Пашинян предлагает Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

"(...) Сейчас могу предложить следующее - давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями", - сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии "Гражданский договор".

По его словам, этим документом Армения и Азербайджан получат возможность взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.

Он отметил также, что Ереван предлагает Баку подписать такое соглашение о мире, которое сделало бы невозможным начало новой войны.