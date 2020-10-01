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Дальнее зарубежье 01.10.2020 02:35

Госдеп США обещает до $5 млн за помощь в аресте двух бывших высокопоставленных представителей властей Венесуэлы

Власти США готовы выплатить награду в размере до $5 млн за информацию, которая позволит арестовать двух бывших высокопоставленных представителей правительства Венесуэлы, говорится в пресс-релизе госдепа США.

Речь идет о бывшем министре электроэнергетики Венесуэлы Мотта Домингесе и о его заместителе и директоре по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Луго Гомесе.

Пресс-релиз напоминает, что 27 июля 2019 года против Домингеса и Луго были выдвинуты обвинения в сговоре с целью отмывания денег в штате Флорида. 28 июля 2020 года против этих двух лиц Вашингтоном были введены санкции.

По данным следствия, Домингес и Луго в обмен на взятки передавали трем компаниями из Флориды контракты на закупки для Corpoelec.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, РОЗЫСК, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]