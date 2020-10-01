Госдеп США обещает до $5 млн за помощь в аресте двух бывших высокопоставленных представителей властей Венесуэлы

Власти США готовы выплатить награду в размере до $5 млн за информацию, которая позволит арестовать двух бывших высокопоставленных представителей правительства Венесуэлы, говорится в пресс-релизе госдепа США.

Речь идет о бывшем министре электроэнергетики Венесуэлы Мотта Домингесе и о его заместителе и директоре по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Луго Гомесе.

Пресс-релиз напоминает, что 27 июля 2019 года против Домингеса и Луго были выдвинуты обвинения в сговоре с целью отмывания денег в штате Флорида. 28 июля 2020 года против этих двух лиц Вашингтоном были введены санкции.

По данным следствия, Домингес и Луго в обмен на взятки передавали трем компаниями из Флориды контракты на закупки для Corpoelec.