Почти полмиллиарда китайцев отправились в путешествия во время национальных праздников

Почти полмиллиарда жителей Китая массово отправились в путешествия по стране во время "золотой недели" выходных, которая началась 1 октября.

По данным министерства культуры и туризма КНР, в период с 1 по 4 октября туристические поездки внутри страны совершили 425 млн китайцев, что составляет примерно 80% от прошлогоднего уровня.

Доходы от туризма за первые четыре дня выходных составили 312 млрд юаней (около $46 млрд), снизившись на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В этом году выходных в честь Дня образования КНР и праздника середины осени не семь, а восемь. Это первые длинные выходные с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Всплеск туристической активности резко контрастирует с остальным миром - глобальная индустрия туризма, как ожидается, потеряет не менее $1,2 трлн в 2020 году - и подчеркивает относительную силу экономического восстановления в Китае, пишет агентство Bloomberg.

Согласно сентябрьскому прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), китайский ВВП вырастет в текущем году на 1,8%. Таким образом, Китай может стать единственной страной G20, которая продемонстрирует рост ВВП.

Такой позитивный прогноз предполагает, что страна сможет избежать очередной волны коронавируса и введения жестких ограничительных мер, которые использовались в Китае для борьбы с распространением инфекции. Однако риски растут по мере того, как миллионы китайцев путешествуют по стране без необходимости проведения теста на коронавирус или карантина. В конце прошлого месяца Китай открыл границы для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране.

"Несомненно, рискованно допускать возобновление массового туризма, и в некотором роде это станет одной из первых проверок того, через что предстоит пройти остальному миру с восстановлением глобального туризма в следующем году", - приводит Bloomberg слова доцента Городского университета Гонконга Николаса Томаса, специализирующегося в области общественного здравоохранения.

По данным аналитической компании Cirium, объем бронирования авиабилетов на внутренние рейсы в КНР во время "золотой недели" выходных вырос на 11% по сравнению с 2019 годом. Бронирование гостиниц в стране также начало расти ближе к концу августа, что привело к скачку цен. По состоянию на 10 сентября, средняя стоимость бронирования увеличилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, согласно данным туристического сайта Qunar.com Inc.

"Насколько успешным окажется Китай, мы узнаем только через 2-3 недели после выходных, когда мы увидим, сколько новых случаев инфицирования будет выявлено, - отмечает Томас из университета Гонконга. - Если удастся избежать резкого роста числа случаев, это будет доказательством того, что Китай действительно вступает в посткоронавирусный период".