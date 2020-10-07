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Карабахский конфликт 07.10.2020 09:21

Азербайджанская армия в ходе ночных боев в Карабахе продолжала операцию по развитию наступления - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ночных боях вдоль всей линии фронта в Карабахе.

«В ночь на 7 октября бои велись вдоль всей линии фронта. Азербайджанская армия продолжала боевые операции с целью развития достигнутых успехов. В ходе боев азербайджанская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горно-мотострелкового полка ВС Армении, противник понес большие потери в живой силе», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе боев также уничтожен один танк и 3 артиллерийские установки противника.

Минобороны подчеркивает, что по имеющейся информации противник сталкивается с массовым дезертирством, испытывает острый дефицит в боеприпасах и горючем, имеет место слабая координация между отдельными подразделениями.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ФРОНТ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]