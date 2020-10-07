Азербайджанская армия в ходе ночных боев в Карабахе продолжала операцию по развитию наступления - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ночных боях вдоль всей линии фронта в Карабахе.
«В ночь на 7 октября бои велись вдоль всей линии фронта. Азербайджанская армия продолжала боевые операции с целью развития достигнутых успехов. В ходе боев азербайджанская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горно-мотострелкового полка ВС Армении, противник понес большие потери в живой силе», - говорится в сообщении ведомства.
В ходе боев также уничтожен один танк и 3 артиллерийские установки противника.
Минобороны подчеркивает, что по имеющейся информации противник сталкивается с массовым дезертирством, испытывает острый дефицит в боеприпасах и горючем, имеет место слабая координация между отдельными подразделениями.
Х.Насирзаде
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