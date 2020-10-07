Норвежский профсоюз наращивает масштабы забастовки на нефтегазовых месторождениях в Северном море

Забастовка работников нефтегазовой промышленности Норвегии продлится по меньшей мере до субботы на фоне тупика в переговорах по вопросам оплаты труда, пишет агентство Dow Jones со ссылкой на представителей профсоюза Lederne.

Lederne также сообщил, что еще 93 рабочих присоединятся к забастовке, начатой на прошлой неделе, что затронет работу двух платформ Oseberg и месторождения Kristin, операторами которых является Equinor, и платформ ConocoPhillipsEkofisk Bravo и Kilo.

"Сторона работодателей до сих пор не демонстрирует желания удовлетворить наши требования, поэтому мы объявляем о дальнейшем наращивании (забастовки - ИФ)", - заявил лидер Lederne Аудун Ингварстен.

В понедельник Equinor уже приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих после того, как на прошлой неделе нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas не смогла достичь соглашения с профсоюзом Lederne по поводу оплаты труда.

Norwegian Oil & Gas ранее сообщала, что действия профсоюза могут затронуть работу шести платформ Equinor, добыча которых составляет 330 тыс. б/с.