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Регион 08.10.2020 00:25

Сенаторы США от обеих партий призывают госдеп ввести санкции против Турции за С-400

Сенатор США от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд и сенатор-демократ Крис Ван Холлен призвали госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции против Турции из-за сообщений о применении Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы вновь призываем вас ввести санкции против Турции, как этого требует закон", - говорится в письме двух сенаторов, адресованном Помпео.

В нем они требуют до 14 октября 2020 года предоставить конгрессу информацию о том, активировала ли Турция системы С-400 для обнаружения истребителей F-16 американского производства, которые возвращались с военных учений Eunomia, проводимых Францией, Италией, Грецией и Кипром в конце августа.

Кроме того, Холлен и Лэнкфорд требуют от Помпео ответа на вопрос о том, интегрировала ли Турция российские системы в натовскую систему обмена тактической информации, и может ли это позволить России собирать данные по военным возможностям союзников по НАТО.

В США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Летом в Палату представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о санкциях против Турции за покупку комплекса С-400 у России. Законопроект предусматривает введение санкций против Турции в рамках статьи 231 закона CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Меры предполагают, среди прочего, запрет попавшим под санкции лицам на займы в финансовых учреждениях США, запреты на проведение банковских операций, запрет на операции с собственностью, находящейся в юрисдикции США, и проведение сделок с имуществом. В случае, если оказавшееся в "черном списке" лицо захочет взять заем в международном финансовом учреждении, президент США может направить возражение.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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