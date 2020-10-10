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Дальнее зарубежье 10.10.2020 11:21

Великобритания и Румыния отзывают своих послов из Белоруссии для консультаций

Великобритания и Румыния вслед за рядом стран Евросоюза временно отзывают своих послов из Белоруссии для консультаций, сообщили главы МИД этих стран.

"Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране", - сообщил в Twitter глава британского МИД Доминик Рааб в пятницу вечером.

Аналогичное решение принято и внешнеполитическим ведомством Румынии.

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в солидарность с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что использование дипломатического давления на страны - участницы Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в Twitter.

На минувшей неделе МИД Белоруссии сообщил, что отзывает своих послов из Литвы и Польши для консультаций, потребовал от этих стран аналогичного шага и сокращения дипломатического персонала в Минске. Из солидарности с Литвой и Польшей, своих послов для консультаций отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Словакия.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что сокращение числа дипломатов Польши и Литвы в республике не направлено на сворачивание диалога с ЕС.

"По просьбе своего европейского коллеги Макей разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси", - сообщила пресс-служба МИД Белоруссии по итогам разговора.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]