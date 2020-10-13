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СНГ 13.10.2020 13:35

128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19 - Шойгу

Осенняя призывная кампания проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек. Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он поставил задачу "сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооружённые силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании".

"В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "ограничительные меры должны, безусловно, соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий".

Шойгу также сообщил, что в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить в том числе с использованием дистанционных технологий. "Она является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений Министерства обороны, позволяет показать преимущества военного образования, объективно и полно рассказать молодежи о текущем положении дел в армии и на флоте", - сказал министр.

Он попросил заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооружённых сил и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления принять личное участие в акции, активнее привлекать своих подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев.

"Самое пристальное внимание следует уделить воспитанникам наших довузовских образовательных организаций и юнармейцам. О ходе акции еженедельно докладывать на селекторных совещаниях с руководящим составом министерства обороны", - сказал министр обороны.

"Контроль за проведением мероприятия возложить на Национальный центр управления обороной и Главное управление кадров", - поручил Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ПРИЗЫВНИКИ, КОРОНАВИРУС


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