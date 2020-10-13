128 тысяч призывников будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19 - Шойгу

Осенняя призывная кампания проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В соответствии с указом президента до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек. Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остается непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он поставил задачу "сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооружённые силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании".
"В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава", - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что "ограничительные меры должны, безусловно, соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий".
Шойгу также сообщил, что в октябре стартует VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая будет проходить в том числе с использованием дистанционных технологий. "Она является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений Министерства обороны, позволяет показать преимущества военного образования, объективно и полно рассказать молодежи о текущем положении дел в армии и на флоте", - сказал министр.
Он попросил заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооружённых сил и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления принять личное участие в акции, активнее привлекать своих подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев.
"Самое пристальное внимание следует уделить воспитанникам наших довузовских образовательных организаций и юнармейцам. О ходе акции еженедельно докладывать на селекторных совещаниях с руководящим составом министерства обороны", - сказал министр обороны.
"Контроль за проведением мероприятия возложить на Национальный центр управления обороной и Главное управление кадров", - поручил Шойгу.
МИД Грузии опроверг использование воздушного пространства страны для военных поставок в Армению и Азербайджан
Азербайджан представил МККК факты нарушения Арменией гуманитарно-правовых норм и потребовал объективной их оценки
ЦБ Азербайджана направил письмо-протест ЦБ РФ и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвований для сепаратистов в Нагорном Карабахе
Узбекский Узнацбанк планирует дебютный выпуск евробондов на $300 млн
Китай в августе увеличил импорт природного газа на 6% год в году
Ориентир доходности бессрочных евробондов Газпрома в долларах - 5-5,25%, в евро - 4,375-4,5%
Глава МЧС Азербайджана ознакомился с разрушенными домами в Гяндже
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Число погибших мирных жителей в Азербайджане в результате армянских обстрелов увеличилось до 42 – Генпрокуратура
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике