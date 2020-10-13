Глава ВБ призвал частных кредиторов к заморозке выплат по кредитам для беднейших стран

Частные кредиторы должны присоединиться к инициативе "большой двадцатки" по заморозке выплат по кредитам для беднейших стран, заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в интервью Bloomberg.
Он отметил необходимость продления моратория, введенного в мае, до конца 2021 года и потребовал больших усилий от Китая.
"Мы должны сделать гораздо больше, - сказал он. - Коммерческие кредиторы, включая банки и хедж-фонды, должны были присоединиться к инициативе. К сожалению, они не сделали этого, и даже двусторонние официальные кредиторы участвовали не полностью".
По словам главы ВБ, рецессия в развивающихся странах, за исключением Китая, оказалась хуже, чем ожидалось, и инициатива "большой двадцатки" лишь частично облегчает бремя беднейших стран из-за недостаточного участия Пекина и частных кредиторов.
На этой неделе Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) проводят свои годовые встречи, которые в этот раз проходят в виртуальном формате. Как ожидается, главной темой мероприятий станут растущие долговые обязательства.
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