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Финансы 13.10.2020 17:02

Глава ВБ призвал частных кредиторов к заморозке выплат по кредитам для беднейших стран

Частные кредиторы должны присоединиться к инициативе "большой двадцатки" по заморозке выплат по кредитам для беднейших стран, заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в интервью Bloomberg.

Он отметил необходимость продления моратория, введенного в мае, до конца 2021 года и потребовал больших усилий от Китая.

"Мы должны сделать гораздо больше, - сказал он. - Коммерческие кредиторы, включая банки и хедж-фонды, должны были присоединиться к инициативе. К сожалению, они не сделали этого, и даже двусторонние официальные кредиторы участвовали не полностью".

По словам главы ВБ, рецессия в развивающихся странах, за исключением Китая, оказалась хуже, чем ожидалось, и инициатива "большой двадцатки" лишь частично облегчает бремя беднейших стран из-за недостаточного участия Пекина и частных кредиторов.

На этой неделе Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) проводят свои годовые встречи, которые в этот раз проходят в виртуальном формате. Как ожидается, главной темой мероприятий станут растущие долговые обязательства.

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Тэги: МИР, ВБ, КРЕДИТЫ, МОРАТОРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]