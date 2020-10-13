Президент Сирии посетил пострадавшие от пожаров районы в провинции Латакия

Президент Сирии Башар Асад посетил районы на севере сирийской провинции Латакия, которые пострадали в результате сильных лесных пожаров, сообщает во вторник агентство САНА.
Главу государства сопровождали министры экологии и сельского хозяйства, а также губернатор Латакии.
Асад в ходе поездки пообщался с местными жителями и заверил, что "правительство выплатит финансовую поддержку пострадавшим семьям".
Лесные пожары начали бушевать в Латакии и Хомсе на прошлой неделе на фоне установившейся жаркой погоды, которая не характерна для данных районов в это время года. Три человека скончались.
Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что поездки Асада по Сирии стали довольно редким явлением с начала гражданской войны в 2011 году. В результате военных действий около 400 тыс. человек в Сирии были убиты, половина населения страны была вынуждена покинуть свои дома.
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