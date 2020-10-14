ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на американские товары объемом $4 млрд в год из-за субсидий для Boeing

Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co.
Год назад ВТО дала разрешение США обложить пошлинами европейские товары общей стоимостью $7,5 млрд в связи с незаконным субсидированием Евросоюзом концерна Airbus SE.
Спор между США и ЕС длится уже 15 лет. ВТО, рассматривавшая его, пришла к заключению, что обе стороны использовали незаконные субсидии, однако ЕС делала это в большей степени, говорится в сообщении организации.
Несмотря на официальное разрешение ВТО, ЕС, вероятно, не будет спешить с введением пошлин в отношении США, полагают эксперты. ЕС, вероятно, подождет до окончания президентских выборов в Штатах, чтобы понять, насколько возможным является урегулирование сторонами взаимных претензий путем переговоров, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В списке американских товаров, для которых ЕС могут ввести пошлины, - очень важные для нынешнего президента США Дональда Трампа наименования, в том числе, самолеты, уголь, продукция АПК и морепродукты. ЕС может попытаться возобновить переговоры с администрацией Трампа или, в случае победы на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена, вступить в переговоры с его командой.
Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис ранее уже обозначил сложности в переговорах с нынешней администрацией Белого дома.
"Возможно, с новой администрацией вести переговоры будет легче, поскольку мы знаем, что Трамп, к сожалению, поддерживает односторонние торговые меры, которые создают серьезную напряженность и множество проблем", - заявил он ранее в этом месяце в Европарламенте.
В настоящее время в США действуют 15%-ные пошлины на импорт самолетов из европейских стран, а также 25%-ные пошлины на широкий круг продовольственных товаров - от молочных продуктов и сыров до фруктов и оливкового масла, некоторые виды оборудования и одежду.
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