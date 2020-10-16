ВС Армении нанесли ракетный удар по территории Нахчывана - Минобороны Азербайджана

Армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчывванской Автономной республики Азербайджана.

"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали" - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.