Президент Азербайджана: Нахчыван под руководством Гейдара Алиева поставил Армению на место

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в начале 90-ых годов 20 века имела территориальные претензии и на Нахчыван.
«Нахчыван – древний край Азербайджана. К сожалению, в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном», -сказал Алиев в понедельник, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахчыване.
По его словам, когда Армения начала проводить оккупационную политику против Азербайджана, у них (Армении – ИФ) были территориальные претензии и к Нахчывану. «Здесь также шли ожесточенные бои. И именно в то время под руководством Гейдара Алиева, великого сына Азербайджана, который тогда являлся главой автономной республики, Нахчыван поставил врага на место и смог защитить свою территорию», - отметил Алиев.
Р.Ахмедов
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