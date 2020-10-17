ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник на границе

ПВО Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении, сообщает министерство обороны.

«Днем 17 октября БПЛА ВС Армении попытался осуществить полет над азербайджанскими позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской госграницы. Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО Азербайджана», - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова