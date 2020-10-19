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19.10.2020 17:40

Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам

18 октября в день Независимости Азербайджана, Nar в очередной раз поддержал граждан, проживающих на прифронтовых территориях. Для облегчения общения людей проживающих в прифронтовых зонах , Nar раздал гражданам тысячи карты оплаты и другие предметы, а также трехцветный флаг для повышения духа победы. В то же время, группе людей вынужденных расположиться во временных убежищах вследствие бомбежек со стороны противника, были выданы зимние одежды.

Следует отметить, что ранее Nar загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс всем своим абонентам находящимся в прифронтовых зонах. Nar считает своим долгом в проведении разных социальных проектах для поддержания своих соотечетсвенников.

Мы уверены, что благодаря силе и мужеству Азербайджанской армии мы завершим эту битву победой и наши оккупированные земли будут освобождены! Победа за нами!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]