Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам

18 октября в день Независимости Азербайджана, Nar в очередной раз поддержал граждан, проживающих на прифронтовых территориях. Для облегчения общения людей проживающих в прифронтовых зонах , Nar раздал гражданам тысячи карты оплаты и другие предметы, а также трехцветный флаг для повышения духа победы. В то же время, группе людей вынужденных расположиться во временных убежищах вследствие бомбежек со стороны противника, были выданы зимние одежды.
Следует отметить, что ранее Nar загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс всем своим абонентам находящимся в прифронтовых зонах. Nar считает своим долгом в проведении разных социальных проектах для поддержания своих соотечетсвенников.
Мы уверены, что благодаря силе и мужеству Азербайджанской армии мы завершим эту битву победой и наши оккупированные земли будут освобождены! Победа за нами!
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