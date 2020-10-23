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Дальнее зарубежье 23.10.2020 14:32

Пентагон подтвердил приверженность США поддержанию военного превосходства Израиля

Министры обороны Израиля и США Бени Ганц и Марк Эспер подписали совместную декларацию, подтверждающую приверженность Вашингтона поддержанию военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

"В последние недели у нас состоялись важные обсуждения, которые подтверждают приверженность США сохранению военного превосходства Израиля", - заявил Ганц после встречи в Пентагоне.

В ходе визита глава израильского оборонного ведомства в частности обсуждал возможность приобретения передовых американских истребителей F-15 и F-35, транспортных вертолетов, а также вертолета V-22.

Министр выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Вашингтоном.

"Сейчас мы входим в период нормализации на Ближнем Востоке. Вместе с США, союзниками, прежними и новыми, мы сможем обеспечить плодотворное сотрудничество ", - отметил Ганц.

Ранее в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ОБОРОНА, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]