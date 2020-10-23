Пентагон подтвердил приверженность США поддержанию военного превосходства Израиля

Министры обороны Израиля и США Бени Ганц и Марк Эспер подписали совместную декларацию, подтверждающую приверженность Вашингтона поддержанию военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

"В последние недели у нас состоялись важные обсуждения, которые подтверждают приверженность США сохранению военного превосходства Израиля", - заявил Ганц после встречи в Пентагоне.

В ходе визита глава израильского оборонного ведомства в частности обсуждал возможность приобретения передовых американских истребителей F-15 и F-35, транспортных вертолетов, а также вертолета V-22.

Министр выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Вашингтоном.

"Сейчас мы входим в период нормализации на Ближнем Востоке. Вместе с США, союзниками, прежними и новыми, мы сможем обеспечить плодотворное сотрудничество ", - отметил Ганц.

Ранее в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.