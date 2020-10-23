Эрдоган сомневается в долгосрочности соглашения о прекращении огня в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что подписанное сторонами межливийского конфликта соглашение о введении постоянного режима прекращения огня не является долгосрочным.

"Как долго будет действовать договоренность, покажет время", - заявил Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.

По мнению президента, вероятность реализации этого соглашения невелика.

Ранее в пятницу представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня.