Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть

Bakcell развернет свою высококачественную и самую скоростную мобильную сеть на землях, освобожденных от армянской оккупации.
После того, как наши земли будут очищены от врага, Bakcell с большой гордостью продолжит обеспечивать наилучший клиенский опыт и услуги мобильной связи высочайшего качества на всей территории Азербайджанской Республики. После согласования с соответствующими государственными органами, Bakcell приступит к созданию устойчивой инфраструктуры мобильной связи в освобожденных районах.
Сегодня Bakcell круглосуточно контролирует и оптимизирует свою сеть, чтобы обеспечить высокое качество мобильной связи по всей стране, включая прифронтовые зоны. Так, Bakcell предоставляет бесперебойные услуги мобильной связи, благодаря мобильным базовым станциям, установленным в прифронтовых районах.
Компания Bakcell, которая во всех сферах поддерживает нашу страну, перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд помощи Вооруженным силам для поддержки нашей армии, которая смело продвигается вперед, предотвращая агрессию Армении на фронте и освобождая азербайджанские земли от оккупации. Компания также осуществляет другие проекты корпоративной социальной ответственности в этой связи.
Отметим, что в 2017 году компания Bakcell присоединилась к мерам по восстановлению освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района и улучшила там свою мобильную сеть. В рамках этих улучшений компанией была установлена новая базовая станция. Затем Bakcell представила специальный тариф для жителей Джоджук Марджанлы.
Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших Вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.
Карабах - это Азербайджан!
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