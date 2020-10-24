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24.10.2020 11:00

Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть

Bakcell развернет свою высококачественную и самую скоростную мобильную сеть на землях, освобожденных от армянской оккупации.

После того, как наши земли будут очищены от врага, Bakcell с большой гордостью продолжит обеспечивать наилучший клиенский опыт и услуги мобильной связи высочайшего качества на всей территории Азербайджанской Республики. После согласования с соответствующими государственными органами, Bakcell приступит к созданию устойчивой инфраструктуры мобильной связи в освобожденных районах.

Сегодня Bakcell круглосуточно контролирует и оптимизирует свою сеть, чтобы обеспечить высокое качество мобильной связи по всей стране, включая прифронтовые зоны. Так, Bakcell предоставляет бесперебойные услуги мобильной связи, благодаря мобильным базовым станциям, установленным в прифронтовых районах.

Компания Bakcell, которая во всех сферах поддерживает нашу страну, перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд помощи Вооруженным силам для поддержки нашей армии, которая смело продвигается вперед, предотвращая агрессию Армении на фронте и освобождая азербайджанские земли от оккупации. Компания также осуществляет другие проекты корпоративной социальной ответственности в этой связи.

Отметим, что в 2017 году компания Bakcell присоединилась к мерам по восстановлению освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района и улучшила там свою мобильную сеть. В рамках этих улучшений компанией была установлена новая базовая станция. Затем Bakcell представила специальный тариф для жителей Джоджук Марджанлы.

Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших Вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.


Карабах - это Азербайджан!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]