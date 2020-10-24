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Дальнее зарубежье 24.10.2020 18:32

Власти Брюсселя объявили о более строгих антикоронавирусных мерах, чем в целом по Бельгии

В связи с тревожным увеличением числа заражений коронавирусом в Брюсселе, глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт провел в субботу чрезвычайное совещание с бургомистрами 19 коммун бельгийской столицы.

"Я понимаю, что население испытывает усталость после этих долгих месяцев (пандемии). Но ситуация очень серьезная, нельзя ничего не предпринимать", - приводят бельгийские СМИ слова Вервурта.

После того, как накануне федеральные власти объявили очередное ужесточение антикоронавирусных правил по всей стране в областях высшего образования, спорта, общественного транспорта, в сфере развлечений и занятий для молодежи в дополнение к назначенному 16 октября комендантскому часу с полуночи до 6:00 и закрытию ресторанов и кафе, брюссельские власти согласовали собственные меры, вступающие в действие с 26 октября.

Комендантский час в столице будет начинаться в 22:00.

Ношение защитных масок вновь становится обязательным по всей территории столицы. Закрываются учреждения культуры - кинозалы, театры, и выставочные залы. Закрываются спортивные залы, бассейны, катки и фитнес-центры.

Запрещаются школьные экскурсии. Все торговые точки обязаны закрываться в 20:00 с разрешением продажи заведениям общепита "на вынос" до 22:00.

Запрещено отмечать Хэллоуин 1 ноября, запрещаются также все мероприятия, связанные с визитами "от двери к двери".

При этом сохраняются все федеральные ограничения, введенные 16 и 23 октября, включающие, в том числе, повсеместное закрытие ресторанов и кафе.

В минувшую пятницу после объявления федеральных ограничений, франкоязычный регион Валлония также объявил о введении некоторых более жестких мер на своей территории, включая комендантский час с 22:00 до 6:00, а также еще ряд собственных региональных рестрикций.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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