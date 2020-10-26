ПОСРЕДНИКИ ПО КАРАБАХУ ИНИЦИИРОВАЛИ В СОВБЕЗЕ ПРИНЯТИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНУ УДАЛОСЬ ПРЕСЕЧЬ ЕГО ПРИНЯТИЕ - АЛИЕВ

Канадская нефтегазовая компания Cenovus покупает конкурирующую Husky Energy за $2,9 млрд
Роснефть выполнила программу buyback на 20,5%, направив на покупку бумаг $318 млн
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней
Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса в ноябре
ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения
В Азербайджане за сутки зафиксировано 946 случаев COVID-19, 7 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Индии и Австралии эпидемиологическая ситуация по коронавирусу улучшается, а в КНР и Южной Корее - наоборот
Прекращены поиски моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море - Росморречфлот
Белоруссия рассчитывает на более результативное взаимодействие с ЕС - Лукашенко
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение