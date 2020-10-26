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Дальнее зарубежье 26.10.2020 22:44

Франция готовит ответные меры на оскорбительное поведение Турции

Обострение отношений Парижа и Анкары после оскорбительных замечаний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона может вылиться с французской стороны в серию мер, призванных наказать Турцию, сообщила радиостанция Europe1.

Со ссылкой на свои данные радиостанция сообщила в понедельник, что окружение Макрона в Елисейском дворце "работает над контратакой", которая может произойти через два или три дня.

На сайте Europe1 отмечается, что после отзыва Францией своего посла в Турции в Париже "изучаются три варианта отпора".

Во-первых, после турецкого призыва бойкотировать французские товары во Франции размышляют над экономическими санкциями, в частности, ограничением импорта турецкой продукции.

В военном плане рассматривается возможность интенсификации операций в восточном Средиземноморье, где активно присутствуют ВМС Турции.

Наконец, в том, что касается внутренних дел, могут быть усилены контроль и давление на сети турецкого влияния в стране, которые и так уже находятся под бдительным наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

После высказываний Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье Макрона, и призывов бойкотировать французские продукты президент Франции в минувшее воскресенье заявил: "Мы не приемлем язык ненависти и никогда не будем соглашаться с ним".

После трагедии в октябре в городе Конфлан-Сент-Онорин, где исламистский радикал убил и обезглавил учителя истории и обществоведения, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения, Макрон пообещал реформировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство.

Кроме того, французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]