Посол Турции по нормализации с Арменией: Позиция Парижа вредит усилиям по нормализации ситуации на Южном Кавказе

Специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч назвал провокационными заявления и действия министра иностранных дел Франции в отношении региона Южного Кавказа.
Кылыч прокомментировал в соцсети Х публикацию французского министра, в которой она опубликовала фотографию горы Агры, сообщает агентство «Анадолу».
«Госпожа министр, гора Агры на фотографии расположена в границах Турции и, следовательно, является неотъемлемой частью Турции. Так что я боюсь, что вы либо совсем не понимаете цель своего визита, либо вам крайне необходимо базовое географическое образование», - написал спецпредставитель Турции.
Кылыч заявил, что позиция Парижа вредит усилиям по нормализации ситуации в регионе.
«Я обеспокоен тем, что министр иностранных дел страны, позиция которой привела к тому, что мир в регионе затянулся на 30 лет, теперь подобными провокациями вредит усилиям по нормализации ситуации в регионе», - подчеркнул он.
Глава МИД Франции Катрин Колонна во вторник по прибытию в Армению опубликовала в соцсети фотографию горы Агры, подписав ее словами «Вернулась в Армению».
Н.Аббасова
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