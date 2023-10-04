Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.78 RUR   0.0171 GBR   2.054 TRY   0.0617

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 89.23 +0.41 Brent 90.92 +0.21

Регион 04.10.2023 16:15

Посол Турции по нормализации с Арменией: Позиция Парижа вредит усилиям по нормализации ситуации на Южном Кавказе

Специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч назвал провокационными заявления и действия министра иностранных дел Франции в отношении региона Южного Кавказа.

Кылыч прокомментировал в соцсети Х публикацию французского министра, в которой она опубликовала фотографию горы Агры, сообщает агентство «Анадолу».

«Госпожа министр, гора Агры на фотографии расположена в границах Турции и, следовательно, является неотъемлемой частью Турции. Так что я боюсь, что вы либо совсем не понимаете цель своего визита, либо вам крайне необходимо базовое географическое образование», - написал спецпредставитель Турции.

Кылыч заявил, что позиция Парижа вредит усилиям по нормализации ситуации в регионе.

«Я обеспокоен тем, что министр иностранных дел страны, позиция которой привела к тому, что мир в регионе затянулся на 30 лет, теперь подобными провокациями вредит усилиям по нормализации ситуации в регионе», - подчеркнул он.

Глава МИД Франции Катрин Колонна во вторник по прибытию в Армению опубликовала в соцсети фотографию горы Агры, подписав ее словами «Вернулась в Армению».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения Германия вслед за США и Францией предупредила своих граждан о возможных терактах в Турции Макрон поддержал Афины в споре Греции и Турции Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом У Анкары нет перспектив вступления в Евросоюз, считают в Париже Высказывания Макрона по Турции неуместны - МИД Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии Макрон предупреждает о возможном турецком вмешательстве в предстоящие французские выборы Эрдоган посоветовал США и Франции не вмешиваться в дела Турции, а заняться собственными проблемами МИД Турции: Призыв Сената Франции к выводу азербайджанских войск с территории самого Азербайджана - комичен, далек от реалий и предвзят

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az