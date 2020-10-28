Байден считает, что международное сообщество должно расширить санкции в отношении окружения Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал международное сообщество расширить санкции в отношении окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность. Именно поэтому международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свои украденные богатства. Как президент, я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Белоруссии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на его предвыборном сайте.

Он отметил, что продолжит вместе со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии - ИФ) и протестующими в Белоруссии "призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и свободным и справедливым выборам".

Байден добавил, что осуждает "ужасающие нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко".

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.