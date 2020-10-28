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Дальнее зарубежье 28.10.2020 15:40

Эрдоган пригрозил "зачисткой", если курды не вернутся за определенную договоренностями линию в Сирии

Турция перейдет к действиям, если курдские формирования на севере Сирии не будут отведены за линию, определенную турецко-российским меморандумом от октября прошлого года, предупредил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В случае, если террористы не будут выведены за пределы линии, определенной договоренностями с Турцией, мы перейдем к действиям. Анкара оставляет за собой право предпринять шаги в нужное время и в нужном месте", - заявил в среду президент Турции, которого цитирует информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, "Турция обладает достаточным потенциалом для зачистки от террористов всей территории Сирии".

Анкара называет террористами курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые контролировали граничащие с Турцией северные районы Сирии.

В начале октября Турция начала военную операцию "Источник мира" в Сирии. Ее целью называлась борьба против курдских боевиков и террористов ИГИЛ (запрещено в РФ - ИФ) в приграничных районах на севере Сирии. США и страны ЕС раскритиковали эту операцию.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября РФ и Турция приняли меморандум, согласно которому в течение 150 часов курдские формирования должны отойти от границы с Турцией на 30 км. Помощь в отводе курдов призваны оказать сирийские пограничники и российская военная полиция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]