Активность избирателей на парламентских выборах в Грузии составляет более 36% - ЦИК

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии по состоянию на 15:00 (14:00 мск) составляет 36,45%, заявила пресс-спикер ЦИК страны Анна Микеладзе.
"Активность избирателей на 15:00 (14:00 мск) на парламентских выборах в Грузии составила 36,45%, что составляет 1 279 947 голосов от числа избирателей, - сказала Микеладзе в субботу на брифинге.
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