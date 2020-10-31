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Регион 31.10.2020 16:47

Активность избирателей на парламентских выборах в Грузии составляет более 36% - ЦИК

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии по состоянию на 15:00 (14:00 мск) составляет 36,45%, заявила пресс-спикер ЦИК страны Анна Микеладзе.

"Активность избирателей на 15:00 (14:00 мск) на парламентских выборах в Грузии составила 36,45%, что составляет 1 279 947 голосов от числа избирателей, - сказала Микеладзе в субботу на брифинге.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]