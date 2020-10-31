Правящая партия "Грузинская мечта" в ходе прошедших в субботу в Грузии парламентских выборов, по данным на 18:00 по тбилисскому времени (17:00 мск), набрала 55% голосов избирателей, говорится в опубликованных грузинской телекомпанией "Имеди" результатах экзит-пола, проведенного американской организацией по исследованию общественного мнения Public Opinion Strategies.
Экзит-пол проводился по заказу "Имеди".
Согласно данному экзит-полу, на втором месте по количеству полученных от избирателей голосов оказался оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" - 23%.
Остальные партии, по данным экзит-пола, набрали 3% и ниже.
Другой экзит-пол дает схожие данные.
По данным экзитпола по состоявшимся выборам в парламент Грузии, проведенного британской компанией Survation по заказу телекомпании "Рустави 2" победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта" набравшая 52,26% голосов избирателей, на втором месте оппозиционная партия "Единое национальное движение" с 25,33%.
Еще одна грузинская телекомпания "Мтавари архи", заказавшая проведение экзитпола по выборам французской компании IPSOS также обнародовала данные на 17:00, по которым на выборах победила правящая партия "Грузинская мечта c 41%, на втором месте партия ЕНД, получившая поддержку 33% избирателей.
В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.
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