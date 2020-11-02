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02.11.2020 11:30

AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи

В связи с событиями, происходящими на западе страны, AccessBank продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям и военнослужащим, сражающимся на фронте, а также раненым и получившим травмы во время боевых действий. В очередной транш оказания помощи входит предоставление теплой и специальной одежды, медикаментов и предметов гигиены. Банк будет продолжать кампанию помощи, пока сохраняется нынешнее положение.

Кроме того, придерживаясь принципов и корпоративной и социальной ответственности, сотрудники AccessBank-а запустили акцию «Подарок солдату». В рамках акции в помещениях банка были размещены ящики, в которых любой сотрудник Банка может оставить подарок, необходимые вещи и письма солдатам. Эти коробки периодически отправляются на фронт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]