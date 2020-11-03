Пашиняну надо было раньше соглашаться на условия Алиева – российский политолог

Директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков считает, что начинается сражение за Шушу.

«Нагорный Карабах. Коренной перелом очень близок. Армия Азербайджана взяла село Дашалты и вышла к окраинам города Шуша. Это относительно крупный древний город, один из основных городов региона. Он стоит на ключевой дороге между Ханкенди/Степанакертом и Арменией через Лачин. Взятие Шуши приведет к окружению Ханкенди/Степанакерта», - написал Марков на своей странице в Facebook.

Политолог отметил, что начинается сражение за Шушу. «После его окончания война, видимо, закончится полной военной победой Азербайджана. Главный виновник начала войны и виновник поражения Армении это Никол Пашинян», - подчеркнул он.

Марков телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении увязывает с письмом Пашиняна российскому лидеру. «Видимо, именно поэтому состоялись переговоры Путина с Пашиняном и с Алиевым по телефону. Их результаты пока неизвестны. Но ясно, что это были переговоры об условиях возможного прекращения огня. Чем больше военных побед одерживает Азербайджан, тем, естественно, более жесткой становится его переговорная позиция. Раньше надо было Пашиняну соглашаться на условия Алиева. А сейчас Пашинян со своими уступками не успевает за своими военными поражениями», - считает политолог.

Р.Ахмедов